Зачем вернули масочный режим, рассказала главный санврач Астаны

«В стационарах и поликлиниках медработникам и посещающим медицинские организации необходимо носить маски. Пациенты с клиникой ОРВИ могут быть не только заболевшими вирусной инфекцией, гриппом, а также могут быть положительными на коронавирусную инфекцию. Поэтому, чтобы себя обезопасить при посещении поликлиник города, конечно же, в обязательном порядке надо носить маску. Это ничем не отличается от обычного масочного режима», — указала врач.