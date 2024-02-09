Выходные в Челябинской области будут морозными и бесснежными — это следует из прогноза специалистов местного ЦГМС, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Так, ночью 10 февраля местами вероятен небольшой снег, минус 16−21, в горах и низинах — до 26 градусов. В субботу днем удержится переменная облачность, преимущественно без осадков, минус 12−17. В течение предстоящих суток местами слабые метели, ветер западный 5−10 м/с, локально порывы до 14 м/с.
Ночью 11 февраля прогнозируется минус 19−24, в горах и низинах — до 29 градусов. Днем в воскресенье будет минус 10−15. В эти сутки переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный 4−9 м/с.
По предварительным расчетам, ночью 12 февраля ожидается минус 24−29, на крайнем севере — до 19. Днем в понедельник будет минус 8−13. Ветер юго-западный, южный 2−7 м/с, преимущественно без осадков.
В Челябинске ночью 10 февраля минус 19−21, 11 февраля — минус 20−22, 12 февраля — минус 24−26. Днем в субботу минус 13−15, воскресенье — 11−13, понедельник — 13−15 градусов, без осадков.