Выходные в Челябинской области будут морозными и бесснежными

Так, ночью 10 февраля местами вероятен небольшой снег, минус 16−21, в горах и низинах — до 26 градусов. В субботу днем удержится переменная облачность, преимущественно без осадков, минус 12−17. В течение предстоящих суток местами слабые метели, ветер западный 5−10 м/с, локально порывы до 14 м/с.