Первую выставку в самарской Третьяковке проведут весной

Напомним, сроки открытия переносились уже три раза. Поэтому было решено создать штаб по ускоренному завершению всех работ. Он будет работать до ввода объекта в эксплуатацию. Первая выставка будет посвящена теме еды в искусстве. Самарцы смогут увидеть, например, «Девочку с персиками» и «Охотники на привале». Работы привезут из основной коллекции Третьяковки.