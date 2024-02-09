Первую выставку в самарской Третьяковке проведут весной

В Самаре основные работы на Фабрике-кухне планируют завершить к концу февраля, а первую выставку должны провести весной. Она будет называться «На вкус и цвет», для нее привезут более 100 экспонатов и сделают специальную архитектурную застройку.
— Коллеги из Третьяковки подтвердили, что технически все успеваем сделать. Сейчас идут финальные отделочные работы, специалисты подключают системы электроснабжения и электроосвещения, монтируют ограждения крылец и навесов, — рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
Напомним, сроки открытия переносились уже три раза. Поэтому было решено создать штаб по ускоренному завершению всех работ. Он будет работать до ввода объекта в эксплуатацию. Первая выставка будет посвящена теме еды в искусстве. Самарцы смогут увидеть, например, «Девочку с персиками» и «Охотники на привале». Работы привезут из основной коллекции Третьяковки.