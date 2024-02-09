Общественная палата готовит черный список блогеров

«Общественная палата сейчас, в том числе начинает работать над черным списком блогеров, работающих на платформе YouTube. Мы его опубликуем, потому что это люди, которые сознательно не работают в российских соцсетях, позиционируя себя как российские блогеры», — заявил Александр Малькевич, передает ТАСС.