Красноглинский район Самары избавят от 500 аварийных деревьев

Согласно техническому заданию, подрядчик, который возьмется за работы, должен вырубить 500 опасных деревьев, провести санитарную и комплексную обрезку 90 сухих деревьев. Ему также необходимо раздробить 16 пней, а затем вывезти все на полигон. После места корчевания предстоит выровнять.