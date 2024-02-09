Красноглинский район Самары избавят от 500 аварийных деревьев

В Самаре МБУ «Красноглинское» объявила о проведении торгов на работы по валке, обрезке и вывозу аварийных и сухостойных деревьев на территории района. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
Согласно техническому заданию, подрядчик, который возьмется за работы, должен вырубить 500 опасных деревьев, провести санитарную и комплексную обрезку 90 сухих деревьев. Ему также необходимо раздробить 16 пней, а затем вывезти все на полигон. После места корчевания предстоит выровнять.
Начальная цена контракта составляет 1 999 300 рублей. По условиям закупки, работы должны быть завершены до 20 декабря 2024 года. Победитель торгов будет определен 21 февраля 2024 года.