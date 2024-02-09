Шри — Ланка передала Нижнему Новгороду книги Горького на сингальском языке

Посольство Республики Шри-Ланка передали библиотеке музея-квартиры А. М. Горького коллекцию книг писателя на сингальском языке. Об этом сообщает министерство международных и межрегиональных связей Нижегородской области.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в РФ Джанита Лиянаге во время визита ланкийской делегации в музей в январе 2024 года отметила, что Максим Горький является одним из любимых российских писателей на Шри — Ланке. Также она заметила, что в библиотеке музея нет книг Максима Горького, переведенных на один из национальных языков Шри — Ланки — сингальский.
— Мне показалось крайне важным передать в дар несколько копий переводов его произведений, — добавила Джанита Лиянаге.
Музею им. Горького передали переведенный роман «Дело Артамоновых», трилогию «Детство», «В людях» и «Мои университеты», сборники «Рассказы Горького» и «Любимый Горький».