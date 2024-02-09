Шри — Ланка передала Нижнему Новгороду книги Горького на сингальском языке

Чрезвычайный и Полномочный Посол Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в РФ Джанита Лиянаге во время визита ланкийской делегации в музей в январе 2024 года отметила, что Максим Горький является одним из любимых российских писателей на Шри — Ланке. Также она заметила, что в библиотеке музея нет книг Максима Горького, переведенных на один из национальных языков Шри — Ланки — сингальский.