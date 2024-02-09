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В Узбекистане за год более 300 тысяч детей были привиты от гепатита А

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. За последний год в Узбекистане 365 167 детей получили прививки от гепатита А, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

По данным Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, всего гепатитом А заразились 9 507 детей.

Рост показателей заболеваемости наблюдается в Андижанской, Бухарской, Наманганской, Сурхандарьинской, Самаркандской, Ферганской областях и Республике Каракалпакстан.

В санэпидкомитете отмечают, что вакцинация предотвращает 94−98% случаев заражения гепатитом А, при этом серьезные осложнения, которые могут возникнуть после вакцинации, отсутствуют.

От гепатита А преимущественно прививают детей в возрасте от 18 месяцев до 14 лет. После прививки иммунитет сохраняется до 15 лет.