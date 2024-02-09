В Узбекистане за год более 300 тысяч детей были привиты от гепатита А

По данным Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, всего гепатитом А заразились 9 507 детей.
Рост показателей заболеваемости наблюдается в Андижанской, Бухарской, Наманганской, Сурхандарьинской, Самаркандской, Ферганской областях и Республике Каракалпакстан.
В санэпидкомитете отмечают, что вакцинация предотвращает 94−98% случаев заражения гепатитом А, при этом серьезные осложнения, которые могут возникнуть после вакцинации, отсутствуют.
От гепатита А преимущественно прививают детей в возрасте от 18 месяцев до 14 лет. После прививки иммунитет сохраняется до 15 лет.