«По 400 рублей!»: Что происходит с ценами на огурцы на Кубани

— Плюс не будем забывать, что в Россию не так выгодно стало ввозить товар, потому что у нас произошла серьезная девальвация валюты. Есть ряд факторов, которые могут сдерживать импорт продовольствия. А внутри страны в принципе разворачивается инфляция. И если бы ее не было, то у нас огурцы зимой бы стоили примерно 230 рублей за килограмм. Сейчас они стоят 300 рублей именно в силу развернувшейся инфляции, — подчеркнул Иноземцев.