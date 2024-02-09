«По 400 рублей!»: Что происходит с ценами на огурцы на Кубани

Стоимость свежих огурцов на Кубани выросла. Экономист Роман Иноземцев прошел по основным сетевым магазинам и лично убедился в этом. Эксперт подчеркнул, что этот зеленый овощ — сезонная история. Ведь весной и летом огурцов гораздо больше. Пик урожая в стране и в Краснодарском крае приходится на конец июня — начало июля. В летнее время наблюдается самая низкая цена, именно тогда выгоднее всего закупать огурцы и консервировать их.
— Если в июне цена на огурцы была 30−40 рублей за килограмм, а к декабрю-январю мы видели повышение до 150−170 рублей, то в январе-феврале этого года я наблюдал огурцы и по 300 рублей. А на короткоплодные, колючие ценник еще выше — 400 рублей и больше, — рассказал эксперт.
Роман Иноземцев добавил, что на прилавках, например, сейчас чаще встречаются длинные и гладкие огурцы, а короткие с колючками отсутствуют. Причина — у первых есть серьезное преимущество — они долго хранятся. Их можно привезти, например, из Аргентины. Так было долгие годы, но, возможно, какие-то рейсы из этой страны запоздали.
— Плюс не будем забывать, что в Россию не так выгодно стало ввозить товар, потому что у нас произошла серьезная девальвация валюты. Есть ряд факторов, которые могут сдерживать импорт продовольствия. А внутри страны в принципе разворачивается инфляция. И если бы ее не было, то у нас огурцы зимой бы стоили примерно 230 рублей за килограмм. Сейчас они стоят 300 рублей именно в силу развернувшейся инфляции, — подчеркнул Иноземцев.
Ситуация с подорожанием огурцов напомнила прошлогоднюю, когда взлетела стоимость яиц. Эксперт отметил, что также связанно с сезонностью. Пик по росту цен на зеленый овощ, по данным специалиста, был пройден в декабре.
— В значительной степени аналогичная ситуация, как и с яйцами. Напомню, что у нас есть свои тепличные хозяйства, работающие круглый год. Теплицы поскромнее начнут давать урожай примерно где-то со второй половины марта — начала апреля. Тогда цены на огурцы начнут серьезно падать. Ну, а самые низкие будут в июне. Третья декада первого летнего месяца — это время, когда нужно закатывать огурцы, покупать их ящиками, — заключил Роман Иноземцев.
Стоит отметить, что по данным Краснодарстата, в среднем в январе по Краснодарскому краю огурцы стоили 256 рублей, самые дорогие были замечены на прилавках в Сочи — по 331 рублю.