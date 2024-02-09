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Погода в Алматы на неделю: снегопад и мороз

Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на ближайшие семь дней. Согласно данным РГП «Казгидромет», в Алматы ожидаются обильные осадки и похолодает. В отдельные дни пройдут дожди и опустится туман.
Источник: Zakon.kz

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП «Казгидромет» по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 10 по 16 февраля жителей и гостей южной столицы ждут сильные осадки. Так, следующая рабочая неделя начнется с сильного снегопада, который продолжится и ночью. Есть вероятность, что к выходным осадки перейдут в дождь, а по утрам будет опускаться туман.

10 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура воздуха ночью 0−2°С, днем +10+12°С.

11 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 0−2°С, днем +11+13°С.

12 февраля: облачно, днем — осадки, временами сильные (преимущественно снег), туман, гололед. Ветер западный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью −3−5°С, днем 0+2°С.

13 февраля: переменная облачность, ночью — осадки (преимущественно снег). Временами туман. Ветер северо-западный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью −5−7°С, днем +2+4°С.

14 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром — туман. Ветер восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью −3−5°С, днем +4+6°С.

15 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью — туман. Ветер юго-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью −1−3°С, днем +6+8°С.

16 февраля: переменная облачность, днем — осадки (дождь, снег). Ветер западный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью −3−5°, днем 0+2°.

Ранее алматинцев предупредили об ожидающемся в ближайшие дни снегопаде.