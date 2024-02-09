Погода в Алматы на неделю: снегопад и мороз

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП «Казгидромет» по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 10 по 16 февраля жителей и гостей южной столицы ждут сильные осадки. Так, следующая рабочая неделя начнется с сильного снегопада, который продолжится и ночью. Есть вероятность, что к выходным осадки перейдут в дождь, а по утрам будет опускаться туман.