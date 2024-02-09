Власти пообещали сделать безопасной «дорогу смерти» в Ростовской области

В Ростовской области сделают безопасной дорогу на участке от Самбека до Весело-Вознесенки. Об этом в ходе ежегодной пресс-конференции сообщил губернатор Василий Голубев.
— Планируется расширение дороги от Самбека до Весело-Вознесенки, проезжую часть должны довести до четырех полос. Это непростая и недешевая работа. Нужно создавать условия для пешеходов, барьерные пешеходные ограждения. При этом задача — создать условия для безопасности движения, — прокомментировал Василий Голубев.
Глава региона добавил, что в каждом муниципалитете должны знать, где чаще всего происходят дорожные аварии, и контролировать ситуацию.
— Проект «Безопасные и качественные дороги» направлен на то, чтобы мы медленно, но верно убирали максимально аварийные места. Где растет количество ДТП, там и смотрим, куда двигаться.