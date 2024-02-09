Власти пообещали сделать безопасной «дорогу смерти» в Ростовской области

— Планируется расширение дороги от Самбека до Весело-Вознесенки, проезжую часть должны довести до четырех полос. Это непростая и недешевая работа. Нужно создавать условия для пешеходов, барьерные пешеходные ограждения. При этом задача — создать условия для безопасности движения, — прокомментировал Василий Голубев.