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Власти пообещали сделать безопасной «дорогу смерти» в Ростовской области

В Ростовской области собираются расширить дорогу от Самбека до пункта пропуска Весело-Вознесенка.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области сделают безопасной дорогу на участке от Самбека до Весело-Вознесенки. Об этом в ходе ежегодной пресс-конференции сообщил губернатор Василий Голубев.

— Планируется расширение дороги от Самбека до Весело-Вознесенки, проезжую часть должны довести до четырех полос. Это непростая и недешевая работа. Нужно создавать условия для пешеходов, барьерные пешеходные ограждения. При этом задача — создать условия для безопасности движения, — прокомментировал Василий Голубев.

Глава региона добавил, что в каждом муниципалитете должны знать, где чаще всего происходят дорожные аварии, и контролировать ситуацию.

— Проект «Безопасные и качественные дороги» направлен на то, чтобы мы медленно, но верно убирали максимально аварийные места. Где растет количество ДТП, там и смотрим, куда двигаться.

отметил Василий Голубев