Белорусская милиция перейдет на усиленный вариант службы с 19 февраля

МИНСК, 9 фев — Sputnik. Милиция и внутренние войска в Беларуси перейдут на усиленный вариант несения службы незадолго до предстоящих выборов в местные советы и Палату представителей, сообщил журналистам начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Беларуси Александр Купченя.
Он пояснил, что усиленный режим начнет действовать с 19 февраля, то есть за день до старта досрочного голосования, которое проходит с 20 по 24 февраля. Сотрудники милиции будут круглосуточно дежурить на всех избирательных участках.
«К местам проведения голосования также будут приближены наряды, задействованные в единой дислокации. Кроме того, предусмотрены мобильные группы и группы быстрого реагирования в полной экипировке», — добавил Купченя.
Также планируется, что все участки оборудуют кнопками тревожной сигнализации и системами видеонаблюдения. С членами избиркомов уже проводятся тренинги, отрабатываются стандартные алгоритмы действий. На всех уровнях МВД организует оперативно-ситуационные штабы.
«С учетом опыта электоральной кампании 2020 года под особое внимание милиции взята любая информация, содержащая угрозы и оскорбления в отношении членов избирательной комиссии», — подчеркнул представитель МВД.
Единый день голосования
Ранее сообщалось, что Единый день голосования пройдет в Беларуси 25 февраля. Будут избраны 110 депутатов Палаты представителей и 12 514 депутатов местных советов.
Пройти в парламент стремятся 265 кандидатов, а за мандаты депутатов местных советов планируют побороться 18 802 человек. С 31 января начался период агитации, который завершится 24 февраля.
После выборов планируется сформировать первый состав Всебелорусского собрания, который будет иметь статус конституционного органа. Крайний срок его созыва — 25 апреля 2024 года.