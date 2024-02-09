Февраль закончится в Беларуси теплой весенней погодой

Зима постепенно уходит из Беларуси, в ближайшие дни установится плюсовая дневная температура и продержится до конца февраля.
Какая погода будет в Беларуси на выходные
В субботу, 10 февраля, погодные условия в Беларуси в основном будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с юго-запада Европы, сообщает pogoda.by.
Днем на большей части территории пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ночью на северо-востоке еще будет очень холодно — до −15, а днем потеплеет до 0..-5, по югу и юго-западу страны воздух прогреется до +1..+4.
В воскресенье, 11 февраля, погоду продолжат определять теплые воздушные массы с юга Европы. Снова ждем осадки. Ночью будет холодно — до −10 — на северо-востоке. Максимальная температура днем будет от +10 в юго-западных до −4 в северо-восточных районах.
На следующей неделе еще больше потеплеет. В понедельник, 12 февраля, на большей части территории прогнозируют осадки. Температура воздуха минимальная ночью будет от +7 по юго-западу до −5 по северо-востоку, максимальная днем составит от +12 в южных до −1 в северных районах.
Тенденция такова, что температура февраля будет выше климатической нормы. Месяц продолжится и закончится, в основном, плюсовой дневной температурой.
Климатическая норма для февраля составляет −3,5 градуса. Например в феврале 2023 года она была составила −1,4, что выше климатической нормы на 2,1 градуса, а в 2022 была выше нормы на 3,8. Но так тепло бывает не всегда. В 2021-м февраль был холодным ниже климатической нормы на 2,2 градуса.
Какая погода будет в Беларуси в феврале 2024
Что белорусам на февраль обещают сайты долгосрочных прогнозов погоды? Возьмем для примера Минск, который располагается в центре Беларуси.
Неделя с 12 по 18 февраля пройдет в Минске с дневной температурой +2..+4. А на неделе с 19 по 25 февраля будет еще теплее: +2..+7. Максимальные +7 можно ждать
Температурные рекорды февраля в Беларуси
Ранее в Белгидромете рассказывали, что на 8−11 градусов ниже климатической нормы была средняя месячная температура воздуха в феврале 1947, 1954, 1985, 1986 годов.
Очень холодным выдался февраль 1956 года, когда средняя месячная температура была −14,9, что на 10,6 ниже средних многолетних значений. Абсолютный минимум (-40,7) был отмечен на метеостанции Докшицы в ночь на 1 февраля 1956 года.
Еще холоднее был в февраль 1929-го. Тогда средняя месячная температура составила −17,1, что на 12,8 ниже нормы.
Теплая погода (на 5−6 градусов выше нормы) отмечалась в 1989, 1995, 2002, 2016 и 2020 годах. А самым теплым за все годы наблюдения был февраль 1990-го, со средней температурой +2,6, что почти на 6,9 теплее нормы. Абсолютный максимум (+17,2) зафиксировали в Бресте днем 21 февраля 1990 года.