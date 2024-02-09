Февраль закончится в Беларуси теплой весенней погодой

Климатическая норма для февраля составляет −3,5 градуса. Например в феврале 2023 года она была составила −1,4, что выше климатической нормы на 2,1 градуса, а в 2022 была выше нормы на 3,8. Но так тепло бывает не всегда. В 2021-м февраль был холодным ниже климатической нормы на 2,2 градуса.