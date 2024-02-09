Ухудшение погодных условий: глава МЧС обратился к казахстанцам

«С 7 по 9 февраля спасательными подразделениями по республике из снежных заносов спасено и эвакуировано 1 426 граждан и вызволено 64 транспортных средств», — министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов.
Министр обратился к гражданам о необходимости соблюдения мер безопасности в зимний период, в том числе на автодорогах.
«Хочу обратиться к нашим гражданам о необходимости соблюдения мер безопасности в зимний период, в том числе на автодорогах. Прошу не игнорировать специальные сообщения и уведомления 112. Категорически призываю в период штормовых предупреждений и при ухудшении метеоусловий не выезжать за пределы населенных пунктов, воздержаться от пеших переходов на дальние расстояния», — сказал министр.
Почти во всех регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.