Ухудшение погодных условий: глава МЧС обратился к казахстанцам

«Хочу обратиться к нашим гражданам о необходимости соблюдения мер безопасности в зимний период, в том числе на автодорогах. Прошу не игнорировать специальные сообщения и уведомления 112. Категорически призываю в период штормовых предупреждений и при ухудшении метеоусловий не выезжать за пределы населенных пунктов, воздержаться от пеших переходов на дальние расстояния», — сказал министр.