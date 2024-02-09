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Ухудшение погодных условий: глава МЧС обратился к казахстанцам

В МЧС призывают в период штормовых предупреждений и при ухудшении метеоусловий не выезжать за пределы населенных пунктов, воздержаться от пеших переходов на дальние расстояния, передаёт.
Сейчас в Ричмонде: +7° 4 м/с 61% 761 мм рт. ст. +6°
Источник: ortcom.kz

«С 7 по 9 февраля спасательными подразделениями по республике из снежных заносов спасено и эвакуировано 1 426 граждан и вызволено 64 транспортных средств», — министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов.

Министр обратился к гражданам о необходимости соблюдения мер безопасности в зимний период, в том числе на автодорогах.

«Хочу обратиться к нашим гражданам о необходимости соблюдения мер безопасности в зимний период, в том числе на автодорогах. Прошу не игнорировать специальные сообщения и уведомления 112. Категорически призываю в период штормовых предупреждений и при ухудшении метеоусловий не выезжать за пределы населенных пунктов, воздержаться от пеших переходов на дальние расстояния», — сказал министр.

Почти во всех регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.