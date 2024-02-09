В центре Кишинева начали снос уникального особняка, который обещали отреставрировать: Митинги протеста по защите этого здания ни к чему не привели — что будет на этом месте

В пятницу, 9 февраля 2024, начали сносить памятник архитектуры местного значения в центре Кишинева на ул. Матвеевича, 73.
Особняк возведен в начале ХХ века. Это был одноэтажный дом с мансардой с видом на сад.
Особняк уже пытались снести в 2010-м году, чтобы построить 8-этажный дом — земля под ним очень дорого стоит, расположен в самом центре Кишинева, напротив госуниверситета. Но тогда неравнодушные жители столицы отстояли особняк. Его обещали отреставрировать и открыть там ресторан.
Но здание так и оставалось заброшенным. Сейчас сносят, видно городские власти дали добро. Теперь точно построят многоэтажку, как у нас это повсюду и происходит.
«Милый старый особняк. Он сохранял дух Кишинева. Нужна была реставрация, а не снос. Но у нас по старой привычке большевиков “до основания, а затем”, — написал в соцсетях Марк Ткачук, археолог, политик.