В центре Кишинева начали снос уникального особняка, который обещали отреставрировать: Митинги протеста по защите этого здания ни к чему не привели — что будет на этом месте

Особняк уже пытались снести в 2010-м году, чтобы построить 8-этажный дом — земля под ним очень дорого стоит, расположен в самом центре Кишинева, напротив госуниверситета. Но тогда неравнодушные жители столицы отстояли особняк. Его обещали отреставрировать и открыть там ресторан.