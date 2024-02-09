Врач: в детских поликлиниках Калининграда закрывают лаборатории

«За последнее время вывезли три аппарата из филиала поликлиники на ул. Дзержинского, один — с ул. Павлика Морозова, — рассказала врач. — Есть информация о том, что его вывозят в ЦГКБ на ул. Летнюю, отвозить все анализы теперь придется туда». По словам собеседницы «Нового Калининграда», теперь на местах будут только забирать кровь и мочу для анализов, а затем отвозить их на ул. Летнюю. «У детей до пяти лет кровь можно будет брать из пальца, от пяти лет — из вены», — сказала она.