В 12 регионах Казахстана ожидаются резкие паводки

«В конце февраля это южные регионы, в начале марта мы ожидаем их в северных регионах. Все подготовительные работы есть, алгоритмы реагирования имеются, поэтому весна покажет, как говорится. По предварительному прогнозу “Казгидромета”, к регионам с высоким риском паводков у нас на сегодняшний день относятся Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Туркестанская, Абайская и Улытауская области».