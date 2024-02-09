Резко похолодает: в Волгоградской области на выходных ожидаются снег и мороз

Вслед за МЧС синоптики напоминают жителям Волгоградской области о непогоде в ближайшие выходные. По прогнозам специалистов, 10 и 11 января будет много осадков и резкое понижение температуры. О том, какие сюрпризы ждут волгоградцев в субботу и воскресенье сайту volgograd.kp.ru рассказали в Гидрометцентре.