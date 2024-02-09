Резко похолодает: в Волгоградской области на выходных ожидаются снег и мороз

Вслед за МЧС синоптики напоминают жителям Волгоградской области о непогоде в ближайшие выходные. По прогнозам специалистов, 10 и 11 января будет много осадков и резкое понижение температуры. О том, какие сюрпризы ждут волгоградцев в субботу и воскресенье сайту volgograd.kp.ru рассказали в Гидрометцентре.
— Ожидаются осадки, местами сильные, в виде снега. В отдельных районах метель, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица, местами снежные заносы, — предупреждают синоптики.
Ветер в ближайшие сутки достигнет порывов до 14 метров в секунду. В субботу, 10 февраля, в регионе ожидается ночью −3…-8º (при прояснениях −12…-15º), днем −1…-6º. В воскресенье −3…-8º (при прояснениях −10…-12º), днем −1…-6º.