Новую школу в ЖК «Новая Кузнечиха» могут открыть 1 сентября

Школа № 36 в микрорайоне Новая Кузнечиха откроется 1 сентября 2024 года. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, строительство школы уже завершено. Сейчас подрядчик устраняет замечания, которые были выявлены во время проверки инспекции Госстройнадзора региона. В марте планируется получить разрешение на ввод здания в эксплуатацию, а после этого проведут процедуру лицензирования образовательной деятельности.
Напомним, что строить школу начали в 2021 году. Сроки строительства были сдвинуты из-за изменений, которые были внесены в проект, а также необходимости заменить импортные материалы и оборудование на отечественное.
Отмечается, что школа начнется работать уже 1 сентября 2024 года.