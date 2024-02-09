Новую школу в ЖК «Новая Кузнечиха» могут открыть 1 сентября

Согласно информации, строительство школы уже завершено. Сейчас подрядчик устраняет замечания, которые были выявлены во время проверки инспекции Госстройнадзора региона. В марте планируется получить разрешение на ввод здания в эксплуатацию, а после этого проведут процедуру лицензирования образовательной деятельности.