Внук скульптора Вучетича назвал глупостью идею переделать «Родину-мать»

Евгений Вучетич-внук искренне удивлен тем, что подобные странные заявления вызвали такой резонанс.
«Честное слово, я не понимаю, почему все так всполошились, — сказал в телефонном разговоре с “МК в Волгограде” Евгений Вучетич. — Ляпнул человек глупость, пусть это останется на его совести».
Внук скульптора напомнил, что его дед Евгений Вучетич в своем творчестве развивал идеи классического искусства, в котором человеческое тело было средством выражения идей, мыслей, чувств.
«Если кого-то что-то смущает в скульптуре “Родина-мать зовет!”, рекомендую обратиться к традициям русского искусства XVIII, XIX, XX веков, — говорит Вучетич-внук. — И станет абсолютно понятно, что “Родина-мать” является классической русской скульптурой. Если люди этого не понимают, не принимают той культуры, в которой они живут, то их можно только пожалеть».
Следуя логике уфимского общественника, говорит Евгений Вучетич, из музеев нужно вынести многие мировые шедевры, изображающие человеческое тело «с подробностями». Внук известного скульптора еще раз попросил не уделять так много внимания нашумевшему, но «не слишком умному высказыванию».
Напомним, ранее в Сети распространилось видеообращение жителя Башкирии, который высказал недовольство тем, как выглядит главный монумент Мамаева кургана. Ему очень не нравятся подчеркнутые женские очертания скульптуры, поэтому активист попросил переделать всемирно известную статую, чтобы прикрыть «срамные места», как выразился сам автор обращения.
Идею в обществе восприняли с недоумением. И жители Волгограда, и специалисты назвали инициативу переделать творение Евгения Вучетича, мягко говоря, довольно странной.
Добавим, что о задумке памятника и истории его создания подробно рассказывает недавно вышедшая в свет книга «Вучетич. Скульптор эпохи».
Как сообщает «Волгоградская правда.ру», эти мемуары еще 30 лет назад написал сын скульптора, журналист и литератор Виктор Вучетич (1935−2011). Но опубликовать труд удалось только теперь стараниями внука скульптора и полного его тезки — Евгения Викторовича Вучетича.
В книге рассказывается об уникальных, ранее неизвестных деталях истории создания всемирно известного памятника-ансамбля на Мамаевом кургане в Волгограде.
Так, например, и у самого скульптора, и у всей творческой группы изначально были сомнения, подкрепленные мнениями участников битвы на Волге, по поводу того, каким должен быть главный монумент. Предложенный посыл — фигуры матери со знаменем в руке и коленопреклоненного сына, отдающего ей меч — казался не совсем уместным именно здесь, в Сталинграде, ведь до Великой Победы оставалось еще 2,5 года ожесточенных боев.
«И Вучетич принимается за новый главный образ памятника-ансамбля: Родину-мать с мечом в руке, зовущую на бой», — так описывается в книге создание образа главной скульптуры Мамаева кургана в Волгограде.
Отметим, что всемирно известный мемориал, сердцем которого стала статуя «Родина-мать зовет» был открыт в 1967 году и с тех пор стал символом Сталинградской битвы, олицетворением мужества и непобедимости советского народа.