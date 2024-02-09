Внук скульптора Вучетича назвал глупостью идею переделать «Родину-мать»

Так, например, и у самого скульптора, и у всей творческой группы изначально были сомнения, подкрепленные мнениями участников битвы на Волге, по поводу того, каким должен быть главный монумент. Предложенный посыл — фигуры матери со знаменем в руке и коленопреклоненного сына, отдающего ей меч — казался не совсем уместным именно здесь, в Сталинграде, ведь до Великой Победы оставалось еще 2,5 года ожесточенных боев.