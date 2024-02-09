В России выделили средства на выплаты детям, пострадавшим из-за обстрелов

«Единовременные выплаты предусмотрены семьям детей, получивших увечье (ранение, травму, контузию) на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей или на территории регионов, прилегающих к районам проведения специальной военной операции», — указано в документе.
Выплату назначают на каждого пострадавшего ребенка.
В 2024 году на эти цели направят 40,8 миллиона рублей. Использование средств проконтролирует Минтруд и до 1 февраля 2025-го представит доклад в правительство.
Указ о мерах социальной поддержки семей с детьми, пострадавшими от агрессии Украины, в декабре подписал Владимир Путин. Выплату в 100 тысяч рублей получает один из родителей или сам пострадавший, если ему уже исполнилось 18 лет.
Право на такую меру соцподдержки возникает, если пострадавший ребенок — гражданин России, постоянно проживает на территории страны и получил увечье после 18 февраля 2022 года.
Эту выплату не будут учитывать при назначении других мер социальной поддержки.