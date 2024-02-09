«Что-то с воздухом». По всей Уфе падают совы с больным сердцем

Однако это скорее исключение из правил. Нередко встречаются истощенные особи. Двух таких недавно нашли под Уфой — в Михайловке и Суровке. Обе совы были на грани жизни и смерти. Их сразу отправили к ветеринару, но выжила только одна. Неясыть без сил на сугробе недавно обнаружили и сотрудники Управления гражданской защиты. Над птицей кружила стая ворон. Такие же хилые птицы встречались на ул. Зорге, Вологодской, в поселке Зубово и микрорайоне Сафроновский. И это случаи только за последние несколько недель. Волонтеры дают своим подопечным клички с геолокациями — так их много.