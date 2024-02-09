«Что-то с воздухом». По всей Уфе падают совы с больным сердцем

Уже который год в Уфе наблюдается нашествие сов: жители встречают ночных птиц не только в парках и городских лесах, но и на деревьях вдоль дорог, на парковках. При этом часто они ослаблены, многих спасти не удается. В чем причина миграции крылатых хищников в город и почему они тяжело болеют, разбирался UFA.AIF.RU.
Они повсюду
Фотографии ночных пернатых то и дело мелькают в социальных сетях. Так, в конце января длиннохвостая неясыть совершила «жесткую посадку» в уфимском аэропорту. Сотрудники воздушной гавани стали очевидцами сильного удара во время приземления птицы. На данный момент ей ничего не угрожает, она находится в реабилитационном центре, где уже идет на поправку.
Однако это скорее исключение из правил. Нередко встречаются истощенные особи. Двух таких недавно нашли под Уфой — в Михайловке и Суровке. Обе совы были на грани жизни и смерти. Их сразу отправили к ветеринару, но выжила только одна. Неясыть без сил на сугробе недавно обнаружили и сотрудники Управления гражданской защиты. Над птицей кружила стая ворон. Такие же хилые птицы встречались на ул. Зорге, Вологодской, в поселке Зубово и микрорайоне Сафроновский. И это случаи только за последние несколько недель. Волонтеры дают своим подопечным клички с геолокациями — так их много.
«Сова Лимонарий “ушла на радугу”… Сова Зубово состояние критическое. Плохой прогноз подтвердился», — такие сообщения теперь появляются регулярно.
По словам руководителя реабилитационного центра «Пин и Пуф» Дмитрия Стрельникова, чаще всего попадаются особи вида Уральская неясыть (Длиннохвостая неясыть). В день может поступать от 20 до 30 звонков. Сейчас на лечении 8 особей. Птиц, готовых к выпуску из общего числа пока только 3−4. У одной оторвано крыло, и она уже точно не сможет существовать в дикой природе, придется искать ей заботливых хозяев.
Проблемы с сердцем и легкими
Бытует мнение, что совы массово мигрируют в город из-за сокращения лесных массивов. Однако Дмитрий Стрельников с этим не согласен.
«Какая-то часть этих птиц, уже жила в городе. Они не прилетели из вырубленного леса, — рассуждает он. — А чаще стали попадаться из-за того, что ослаблены. Птицы сильно истощаются, а уже потом врезаются в здания или падают на землю. Причина, скорее всего, в изменении климата. Возможно, что-то с воздухом, ведь у попавших ко мне пернатых чаще всего проблемы с сердцем и с легкими».
По данным реабилитационного центра, в предыдущие годы птицы поступали с травмами другого рода.
«Сова летит и врезается в стеклянное здание и получает черепно-мозговую травму. Подобных случаев было много, — рассказывает Дмитрий. — Сегодня, 9 из 10 птиц попадают в центр истощенными».
В поисках пропитания
А вот специалисты объясняют нашествие птиц в регионе обычной миграцией. По словам уфимского орнитолога Эльзы Габбасовой, пернатые время от времени перелетают по ареалу обитания, а появление в городе связано исключительно с поиском пропитания. Совы питаются грызунами, те, в свою очередь, семенами липы.
«Мыши всегда жили ближе к людям, ведь они имеют свободный доступ к пищевым запасам, — поясняет она. — Когда растет численность мышей, следовательно, и сов тоже становится больше. Подобное случалось уже в 2016—2017 годах. Через несколько лет мы опять сможем увидеть нашествие птиц, ведь подобные явления очень цикличны».
«Помогать нужно с умом»
Сердобольные уфимцы, видя сов на улицах, часто стремятся им помочь. Тем более что внешне грозные ночные хищники выглядят очень мило. Однако волонтеры подчеркивают, что бросаться к каждой птице не стоит. Если, например, вы обнаружили сову во дворе сидящей на дереве, реагировать на нее не нужно. Вмешательство человека необходимо, только если птице плохо. И, по словам Дмитрия Стрельникова, «помогать нужно с умом».
«Если сова лежит на дороге, не реагирует на окружающих — это значит, что с ней что-то произошло, — поясняет Дмитрий Стрельников. — Но тащить ее к себе домой — очень бездумный поступок. Кто знает, сколько паразитов на животном, которые могут передаться человеку. Стоит обратиться за помощь в специальные центры, в каждом регионе они есть. Только специалист сможет правильно оказать первую помощь и вылечить».