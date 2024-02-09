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Еще два участка парка «Яуза» благоустроят в Москве

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Специалисты благоустроят еще два участка столичного парка «Яуза» площадью 32,8 гектара в 2024 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Источник: РИА "Новости"

«Продолжим мегапроект последних лет — создание парка “Яуза”. В этом году благоустроим еще два участка рядом с рекой Яузой. Это территории вдоль Тенистого проезда и Сельскохозяйственной улицы», — написал мэр в своем телеграм-канале.

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы отметили, что общая площадь участков составит 32,8 гектара.

Также там напомнили, что в рамках благоустройства пойм реки Яузы и ее притока Чермянки в 2016—2023 годах были благоустроены 13 участков общей площадью 324,6 гектара.

Собянин Сергей