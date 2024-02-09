Еще два участка парка «Яуза» благоустроят в Москве

«Продолжим мегапроект последних лет — создание парка “Яуза”. В этом году благоустроим еще два участка рядом с рекой Яузой. Это территории вдоль Тенистого проезда и Сельскохозяйственной улицы», — написал мэр в своем телеграм-канале.
В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы отметили, что общая площадь участков составит 32,8 гектара.
Также там напомнили, что в рамках благоустройства пойм реки Яузы и ее притока Чермянки в 2016—2023 годах были благоустроены 13 участков общей площадью 324,6 гектара.