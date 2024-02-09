Суд заключил под стражу «трогавшую» грудь Родины-матери в Волгограде блогера

9 февраля Центральный районный суд Волгограда по ходатайству следователей отправил в СИЗО на ближайший месяц 23-летнюю блогера Алену Агафонову из Самары, которая ради хайпа «потрогала» грудь Родины-матери. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, девушка пробудет под стражей до 10 марта 2024 года. Сейчас проводится расследование по уголовной статье за реабилитацию нацизма.
Напомним, в июле прошлого года блогер во время поездки в город-герой приехала к монументу «Родина-мать зовет» и сняла эпатажное видео, которое стремительно распространилось в соцсетях и принесло девушке «славу». Многие раскритиковали такой поступок, а СК возбудил уголовное дело. Агафонова уехала из страны, но накануне вернулась. В аэропорту Москвы ее встретили полицейские.
Девушка извинилась за свой поступок и призвала не повторять за ней.