Суд заключил под стражу «трогавшую» грудь Родины-матери в Волгограде блогера

Напомним, в июле прошлого года блогер во время поездки в город-герой приехала к монументу «Родина-мать зовет» и сняла эпатажное видео, которое стремительно распространилось в соцсетях и принесло девушке «славу». Многие раскритиковали такой поступок, а СК возбудил уголовное дело. Агафонова уехала из страны, но накануне вернулась. В аэропорту Москвы ее встретили полицейские.