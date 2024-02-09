Зимние грибы заметили в лесу Ленобласти в феврале

Первые грибы заметили в лесу Всеволожского района Ленобласти. Казалось бы, по календарю еще зима, но на деревьях уже можно встретить оранжевые вешенки. Они довольно яркие и выбиваются из белоснежной панорамы. Поэтому не заметить его крайне сложно. Рассказал о такой находке биолог Павел Глазков в своем Telegram-канале «Каждой твари по паре».
— Вешенка оранжевая или Филлотопсис гнездовидный — осенний гриб, который наполняет своей красотой и зимний лес, а порою сохраняет свою ослепительную окраску вплоть до ранней весны. Растет в Северной Европе и в Европейской части России, а также в Северной Америке, — рассказал биолог.
Несмотря на столь привлекательную окраску, этот гриб собирать не стоит. И хотя он не ядовит, все же относится к несъедобным. Кроме того, оранжевая вешенка отпугивает своим гнилостным запахом.