Зимние грибы заметили в лесу Ленобласти в феврале

Первые грибы заметили в лесу Всеволожского района Ленобласти. Казалось бы, по календарю еще зима, но на деревьях уже можно встретить оранжевые вешенки. Они довольно яркие и выбиваются из белоснежной панорамы. Поэтому не заметить его крайне сложно. Рассказал о такой находке биолог Павел Глазков в своем Telegram-канале «Каждой твари по паре».