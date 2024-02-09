Зебра родилась в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

Зебры Чапмана появились в «Лимпопо» в 2016 году. Для них построили вольер площадью более 700 кв. м. Зебре Марти, матери детеныша, в июне исполнится 14 лет. После переезда в Нижний Новгород первого жеребенка она родила в августе 2019 года, второй детеныш появился на свет в феврале 2021 года, третий — в мае 2022 года.



Роды начались рано утром. Зебры встают на ноги уже через 20 минут после рождения, поэтому сегодня жеребенок встретил первых посетителей зоопарка.



Елена Ковалева.