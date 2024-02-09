В Воронеже временно отключат светофор на улице Плехановской 12 февраля 2024

В понедельник, 12 февраля, в Воронеже на улице Плехановской временно отключат один светофор. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. Из-за внедрения интеллектуальной транспортной системы с 10:00 до 14:00 не будет работать светофор у дома № 10.
— В это время водители должны руководствоваться требованиями и предписаниями дорожных знаков, — напомнили чиновники.
Также на следующей неделе запланировано переключение объектов на улице Плехановской — от ВГУ до площади Заставы.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронеже на восьми перекрестках появились светофоры с белыми секциями.