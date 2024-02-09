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Снег и ветер: какой будет погода в Казахстане 10 февраля

АЛМАТЫ, 9 фев — Sputnik. С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняются осадки, преимущественно снег, прогнозируют синоптики. Также ожидается гололед, усиление ветра, на северо-востоке, востоке очень сильного ветра с метелью.
Сейчас в Ричмонде: +14° 5 м/с 41% 760 мм рт. ст. +11°
Источник: Sputnik.kz

На западе, севере, в центре Абайской области, ночью на юге, востоке Павлодарской области временами сохраняется очень сильный ветер 30 м/с и более.

Погода в мегаполисах

Астана: переменная облачность, ночью и утром осадки (дождь с переходом в снег), метель, гололед. Ветер юго-западный, западный 9−14, ночью и утром порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 7−9 мороза, днем с дальнейшим понижением.

Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура воздуха ночью 0−2, днем 10−12 тепла.

Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 3−5, днем 17−19 тепла.