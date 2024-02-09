Снег и ветер: какой будет погода в Казахстане 10 февраля

На западе, севере, в центре Абайской области, ночью на юге, востоке Павлодарской области временами сохраняется очень сильный ветер 30 м/с и более.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, ночью и утром осадки (дождь с переходом в снег), метель, гололед. Ветер юго-западный, западный 9−14, ночью и утром порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 7−9 мороза, днем с дальнейшим понижением.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура воздуха ночью 0−2, днем 10−12 тепла.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 3−5, днем 17−19 тепла.