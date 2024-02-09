Снег и ветер: какой будет погода в Казахстане 10 февраля

АЛМАТЫ, 9 фев — Sputnik. С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняются осадки, преимущественно снег, прогнозируют синоптики. Также ожидается гололед, усиление ветра, на северо-востоке, востоке очень сильного ветра с метелью.