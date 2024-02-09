Циклон «Ольга» вызвал коллапс на железной дороге Казани

Начало недели в Казани и пригороде ознаменовалось серьезными нарушениями в расписании пригородных и междугородних поездов из-за циклона «Ольга». Пассажиры проводят часы на станциях в ожидании электричек, которые не могут выйти на маршрут вовремя.
Для решения возникшей ситуации был сформирован оперативный штаб. Диспетчеры Горьковской железной дороги вынуждены вносить корректировки в расписание почти в режиме реального времени, стараясь минимизировать неудобства для пассажиров.
Особенно трудно обстоят дела на участке Юдино-Агрыз, где стихия нанесла наибольший урон инфраструктуре. Пассажиры, направляющиеся в этом направлении, сталкиваются с длительными задержками, вынужденны мерзнуть на платформах и не могут добраться до работы или учебы.
РЖД призывает жителей Казани и пригорода перед планированием поездки уточнять актуальное расписание по телефону горячей линии 8−800−775−00−00. Пока неизвестно, когда расписание движения поездов восстановится до нормального режима.
Ранее мы писали, что поселок Борисково стал заложником снега. С начала зимы коммунальные службы не справляются с уборкой, в результате чего местность превратилась в непроходимую снежную пустыню.