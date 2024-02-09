Циклон «Ольга» вызвал коллапс на железной дороге Казани

Особенно трудно обстоят дела на участке Юдино-Агрыз, где стихия нанесла наибольший урон инфраструктуре. Пассажиры, направляющиеся в этом направлении, сталкиваются с длительными задержками, вынужденны мерзнуть на платформах и не могут добраться до работы или учебы.