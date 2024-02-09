Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Беларуси на субботу

По информации синоптиков, в ближайшие сутки погоду в стране будут формировать атмосферные фронты, идущие с юго-запада Европы, ночью по северу Беларуси сохранится влияние области повышенного давления.
«Облачно, ночью — с прояснениями. Ночью преимущественно по юго-западной половине, днем на большей части территории страны пройдут осадки — снег, мокрый снег и дождь», — сказали в Белгидромете.
Там также отметили, что в отдельных районах республики прогнозируются туман и налипание мокрого снега. В субботу ветер ожидается восточного направления, умеренный.
Ночью температура воздуха составит от 0 (на юго-западе) до −15°С (на северо-востоке), днем — от 0 до −5°С, по югу и юго-западу Беларуси она будет находиться в пределах от +1 до +4°С.