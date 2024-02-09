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Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Беларуси на субботу

МИНСК, 9 фев — Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен на субботу из-за гололедицы, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Сейчас в Ричмонде: +14° 5 м/с 41% 760 мм рт. ст. +11°
Источник: Sputnik.by

По информации синоптиков, в ближайшие сутки погоду в стране будут формировать атмосферные фронты, идущие с юго-запада Европы, ночью по северу Беларуси сохранится влияние области повышенного давления.

«Облачно, ночью — с прояснениями. Ночью преимущественно по юго-западной половине, днем на большей части территории страны пройдут осадки — снег, мокрый снег и дождь», — сказали в Белгидромете.

Там также отметили, что в отдельных районах республики прогнозируются туман и налипание мокрого снега. В субботу ветер ожидается восточного направления, умеренный.

Ночью температура воздуха составит от 0 (на юго-западе) до −15°С (на северо-востоке), днем — от 0 до −5°С, по югу и юго-западу Беларуси она будет находиться в пределах от +1 до +4°С.