Сегодня тяжелоатлеты Узбекистана завоевали семь медалей на Чемпионате Азии

По информации Национального Олимпийского комитета, Нигора Сувонова, выступившая в весовой категории до 87 килограмм, подняла 101 килограмм в упражнении «рывок» и 128 килограмм в «толчке». Эти результаты принесли ей золотую и серебряную медали. С общим результатом в 229 килограмм спортсменка выиграла еще одну серебряную медаль для Узбекистана.