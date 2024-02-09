Сегодня тяжелоатлеты Узбекистана завоевали семь медалей на Чемпионате Азии

По информации Национального Олимпийского комитета, Нигора Сувонова, выступившая в весовой категории до 87 килограмм, подняла 101 килограмм в упражнении «рывок» и 128 килограмм в «толчке». Эти результаты принесли ей золотую и серебряную медали. С общим результатом в 229 килограмм спортсменка выиграла еще одну серебряную медаль для Узбекистана.
Также тремя золотыми медалями копилку нашей команды пополнил Акбар Джураев. В дисциплине «рывок» он смог поднять 180 килограмм, а в «толчке» — 220 килограмм. Набрав в сумме 440 килограмм штангист в третий раз поднялся на высшую ступень пьедестала.
Турсуна Джабборова показала результат в 116 килограмм в «рывке» среди спортсменок весовой категории свыше 87 килограмм. Это принесло ей бронзу.
Напомним, вчера Сарварбек Зафаржонов стал обладателем золотой медали, а штангист Суннатилла Усаров — трех серебряных наград.