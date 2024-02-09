Ташкентский аэропорт ввел временные ограничения для транспорта и провожающих

• Для подъезда автотранспортных средств, в том числе такси и туристических автобусов, рядом со стоянкой международного терминала выделена отдельная линия высадки/посадки пассажиров. Бесплатный проезд и краткосрочная высадка пассажиров на этой линии составляет не более 10 минут. В случае более длительной стоянки транспорта необходимо воспользоваться парковкой.