Ташкентский аэропорт ввел временные ограничения для транспорта и провожающих

По сообщению компании Uzbekistan Airports, сейчас на территории ташкентского аэропорта активно ведутся строительные работы по расширению действующего терминала. Для безопасности и предотвращения скопления людей вблизи строительно-монтажных площадок аэропорт ввел некоторые ограничения.
• Для подъезда автотранспортных средств, в том числе такси и туристических автобусов, рядом со стоянкой международного терминала выделена отдельная линия высадки/посадки пассажиров. Бесплатный проезд и краткосрочная высадка пассажиров на этой линии составляет не более 10 минут. В случае более длительной стоянки транспорта необходимо воспользоваться парковкой.
• Кроме того, временно ограничен допуск для провожающих в зал вылета международного аэропорта. Исключения допускаются для людей, сопровождающих беременных и женщин с детьми, пожилых людей, людей с ограниченными возможностями. Провожающие должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
«Руководство Uzbekistan Airports и администрация ташкентского аэропорта приносят извинения пассажирам, провожающим и встречающим за временные неудобства», — говорится в сообщении.
Напомним, что в результате масштабной реконструкции, которая стартовала в конце прошлого года, главную воздушную гавань страны ждет преображение: площадь терминала международных авиалиний увеличится вдвое, изменится подъезд к зоне вылета, залы прилета и вылета будут объединены в единый комплекс, а на втором этаже появится открытая терраса.