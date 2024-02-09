Главные новости недели

Путин дал интервью Такеру Карлсону

Основные тезисы главы государства.



В бюллетене на выборах президента будут четыре кандидата

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта.



Зеленский назначил нового главнокомандующего ВСУ

Владимир Зеленский объявил и подписал указы о назначении вместо Валерия Залужного главнокомандующим ВСУ Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками.



Министр МЧС ЛНР погиб при ударе ВСУ по Лисичанску

ВСУ 3 февраля нанесли удар по зданию в Лисичанске, где находилась пекарня. По предварительным данным, погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок.



У короля Великобритании Карла III обнаружен рак

Заболевание у 75-летнего монарха обнаружили во время процедур, связанных с увеличением простаты.



Yandex договорился о продаже бизнеса в России

Владельцем российского «Яндекса» станет консорциум из менеджмента и частных инвесторов, включая структуры ЛУКОЙЛа.



Вулкан в Исландии извергается третий раз с декабря 2023 года

Фаградальсфьядль выбросил в небо 50-метровые струи лавы и столб пара высотой в три километра.