Путин дал интервью Такеру Карлсону
Основные тезисы главы государства.
В бюллетене на выборах президента будут четыре кандидата
Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта.
Зеленский назначил нового главнокомандующего ВСУ
Владимир Зеленский объявил и подписал указы о назначении вместо Валерия Залужного главнокомандующим ВСУ Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками.
Министр МЧС ЛНР погиб при ударе ВСУ по Лисичанску
ВСУ 3 февраля нанесли удар по зданию в Лисичанске, где находилась пекарня. По предварительным данным, погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок.
У короля Великобритании Карла III обнаружен рак
Заболевание у 75-летнего монарха обнаружили во время процедур, связанных с увеличением простаты.
Yandex договорился о продаже бизнеса в России
Владельцем российского «Яндекса» станет консорциум из менеджмента и частных инвесторов, включая структуры ЛУКОЙЛа.
Вулкан в Исландии извергается третий раз с декабря 2023 года
Фаградальсфьядль выбросил в небо 50-метровые струи лавы и столб пара высотой в три километра.
Главные новости недели
Путин дал интервью Такеру Карлсону