Мощная вспышка произошла на Солнце, магнитная буря — под вопросом

Вспышка продлилась с 15:53 до 16:32, ее максимум был зафиксирован в 16:14.
При этом, согласно данным ученых, магнитная буря пока не прогнозируется. Такие магнитные бури могут стать причиной сбоев в работе энергосистем, они оказывают влияние на миграцию птиц и животных и плохо отражаются на самочувствии метеозависимых людей. Однако если вспышка происходит на значительном удалении от линии Солнце-Земля, она безопасна для планеты.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения подразделяются на пять классов: A, B, C, M и X.
По словам ученых, нарастающая частота вспышек и увеличение их мощности говорит о приближении Солнца к пику своей активности, который, как предполагается, может наступить уже в середине этого года, хотя этот пик, по ряду прогнозов, возможно, сдвинется и на 2025 год.
Крупнейшая с 2017 года вспышка на Солнце была зафиксирована в новогоднюю ночь, 1 января 2024 года, ей был присвоен балл X5.0.