Мощная вспышка произошла на Солнце, магнитная буря — под вопросом

По словам ученых, нарастающая частота вспышек и увеличение их мощности говорит о приближении Солнца к пику своей активности, который, как предполагается, может наступить уже в середине этого года, хотя этот пик, по ряду прогнозов, возможно, сдвинется и на 2025 год.