Социальные пенсии с 1 апреля могут проиндексировать на 7,5 процента

Соответствующий проект постановления опубликован на сайте нормативно-правовых актов.
«В 2024 году индексация социальных пенсий составит 7,5%. Размер индексации социальных пенсий ежегодно утверждается правительством по темпу роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год», — объяснили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве напомнили, что индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. Отмечается, что увеличение социальных пенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению позволит повысить выплаты для 4,1 миллиона человек. На эти цели в 2024 году в федеральном бюджете на предусмотрено 37,5 миллиарда рублей.
«Среди граждан, для кого повышается пенсия с 1 апреля, свыше 3,4 миллиона получателей социальных пенсий, а также почти 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения», — отмечается в сообщении.