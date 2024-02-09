Социальные пенсии с 1 апреля могут проиндексировать на 7,5 процента

В ведомстве напомнили, что индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. Отмечается, что увеличение социальных пенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению позволит повысить выплаты для 4,1 миллиона человек. На эти цели в 2024 году в федеральном бюджете на предусмотрено 37,5 миллиарда рублей.