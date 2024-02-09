Минтруд предложил расширить перечень профессий для альтернативной службы

В их числе такие профессии, как дезинфектор, конюх, машинист бульдозера, машинист экскаватора, слесарь-инструментальщик, слесарь по обслуживанию тепловых сетей, слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, оператор видеозаписи, лесоруб, матрос, повар судовой, реставратор памятников деревянного зодчества, инженер-конструктор, музейный смотритель и другие.