Минтруд предложил расширить перечень профессий для альтернативной службы

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Минтруд России высказался за расширение перечня профессий и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы во время осеннего призыва 2024 года со 149 профессий до 224. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
«Минтруд представил на общественное обсуждение проект приказа, который расширяет перечень профессий и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы во время осеннего призыва 2024 года. Список составлен на основании предложений 7 федеральных и 78 региональных органов исполнительной власти Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Сейчас нормативный документ содержит 149 профессий и 960 организаций, где могут работать те, кто избрал альтернативную службу. Теперь этот список предлагают расширить до 1 305 предприятий и 224 профессий.
В их числе такие профессии, как дезинфектор, конюх, машинист бульдозера, машинист экскаватора, слесарь-инструментальщик, слесарь по обслуживанию тепловых сетей, слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, оператор видеозаписи, лесоруб, матрос, повар судовой, реставратор памятников деревянного зодчества, инженер-конструктор, музейный смотритель и другие.