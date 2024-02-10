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Десятки сел на севере Казахстана остались без электричества из-за непогоды

Непогода, обрушившаяся на Казахстан в последние дни, оставила без электричества жителей нескольких десятков сел в Павлодарской области, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.
Сейчас в Ричмонде: +16° 4 м/с 39% 759 мм рт. ст. +11°
Источник: pixabay.com

Как сообщает Telegram-канал пресс-службы акима Павлодарской области, в ночь на 9 февраля на регион обрушился штормовой ветер, порывы которого достигали 28 метров в секунду.

Из-за непогоды в регионе зафиксировано частичное отключение электроэнергии в 38 сельских населенных пунктах, это примерно 4276 абонентов.

Сейчас восстановительные работы продолжаются.

В ведомстве сообщили, что по состоянию на 20:00 работы по восстановлению подачи электроэнергии продолжаются в трех районах: Баянаульский район — села Сулужон и Койтас; Иртышский район — село Степное; Щербактинский район — село Сынтас.

Ветром также сорвало часть кровли школы в поселке Жетекши. Сейчас здесь также ведутся восстановительные работы.

Напомним, ранее жители Актобе перекрыли дорогу из-за проблем с электричеством. С горожанами встретился аким.

Добавим, что в Казахстане в ближайшие три дня — с 10 по 12 февраля — ожидается понижение температуры до −28 градусов. Кроме того, скандинавский циклон постепенно будет смещаться за пределы республики, но на большей части Казахстана сохраняется осадочная погода, порывистый ветер с метелью и гололедные явления.

энергетика