Десятки сел на севере Казахстана остались без электричества из-за непогоды

Добавим, что в Казахстане в ближайшие три дня — с 10 по 12 февраля — ожидается понижение температуры до −28 градусов. Кроме того, скандинавский циклон постепенно будет смещаться за пределы республики, но на большей части Казахстана сохраняется осадочная погода, порывистый ветер с метелью и гололедные явления.