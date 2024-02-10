Что можно и нельзя делать в Ефремов день 10 февраля, который называют днем Домового

Православная церковь 10 февраля вспоминает святого Ефрема Сирина. В народе отмечают Ефремов день. Есть еще одно название сверчковый заступник, или день Домового.
Что нельзя делать 10 февраля
Ни в коем случае нельзя забывать 10 февраля про Домового. В том случае, если названный запрет проигнорировать, что дух начнет всячески вредить, к примеру, бить посуду. Не следует ругаться, а также провоцировать ссоры. Запрещено убивать насекомых в доме, так как это может грозить бедами.
Что можно делать 10 февраля
По традиции, всегда старались задобрить Домового. Так, ему ставили миску кашу. Считалось, что это сохранит благополучие в доме. Кроме того, с заботой 10 февраля относились и к кошкам.
Согласно приметам, сильный ветер предупреждает про холодное и дождливое лето. На оттепель указывает почерневший лес. В том случае, если 10 февраля нет ветра, то ждали снегопад. А темно-синее небо говорит про потепление в скором времени.