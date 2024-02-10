Что можно и нельзя делать в Ефремов день 10 февраля, который называют днем Домового

Ни в коем случае нельзя забывать 10 февраля про Домового. В том случае, если названный запрет проигнорировать, что дух начнет всячески вредить, к примеру, бить посуду. Не следует ругаться, а также провоцировать ссоры. Запрещено убивать насекомых в доме, так как это может грозить бедами.