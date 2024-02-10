Врач разъяснила, почему многие заболевания обостряются весной

Для того чтобы подготовить свой организм к этому периоду, врач советует укреплять иммунитет. Она рекомендует правильно питаться, заниматься физической активностью, а также соблюдать личную гигиену. Кроме того, важно регулярно увлажнять и проветривать помещения.