Врач разъяснила, почему многие заболевания обостряются весной

Обострение многих заболеваний в весенний период происходит из-за изменений в окружающей среде и ослабления иммунитета после зимы, рассказала российский терапевт Галина Шахова.
— Наиболее распространённые заболевания, которые обостряются весной, — это грипп, простуда, аллергия и астенопсихоз, — сказала эксперт.
Для того чтобы подготовить свой организм к этому периоду, врач советует укреплять иммунитет. Она рекомендует правильно питаться, заниматься физической активностью, а также соблюдать личную гигиену. Кроме того, важно регулярно увлажнять и проветривать помещения.
— В случае аллергий полезно избегать контакта с аллергенами — это пыль, пыльца или шерсть животных. Для гриппа и простуды рекомендуется избегать контакта с больными людьми и соблюдать полную гигиену, включая использование одноразовых салфеток при чихании или кашле, — добавила врач.
Источник: gazeta.ru.