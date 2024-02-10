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Без снега и ветра: прогноз погоды в Хабаровске на 10 февраля

В Хабаровске 10 февраля будет теплая, относительно зимы, и солнечная погода.
Сейчас в Ричмонде: +12° 4 м/с 50% 758 мм рт. ст. +11°
Источник: МК.RU Хабаровск

Температура воздуха будет варьироваться от −9 до −14. Ветер слабый юго-западный с порывами до 6 метров в секунду.

В южных районах воздух по весеннему прогреется до −4. На севере края, в поселке Арка все еще настоящая зима — утром до −40.