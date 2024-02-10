Без снега и ветра: прогноз погоды в Хабаровске на 10 февраля

Температура воздуха будет варьироваться от −9 до −14. Ветер слабый юго-западный с порывами до 6 метров в секунду.
В южных районах воздух по весеннему прогреется до −4. На севере края, в поселке Арка все еще настоящая зима — утром до −40.
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Температура воздуха будет варьироваться от −9 до −14. Ветер слабый юго-западный с порывами до 6 метров в секунду.
В южных районах воздух по весеннему прогреется до −4. На севере края, в поселке Арка все еще настоящая зима — утром до −40.