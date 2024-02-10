Что произошло в Хабаровском крае к утру 10 февраля

В Хабаровске приговорили к наказанию жителя Приморского края за организацию похищения трех человек. Суд признал 31-летнего обвиняемого виновным по статье УК РФ о похищении двух и более лиц. В декабре 2021 года по указанию руководителя компании, занимающейся грузоперевозками, двое соучастников преступления в городском парке культуры и отдыха «Динамо» похитили местного жителя, избив его. Та же судьба постигла двоих знакомых потерпевшего, которые оказались свидетелями произошедшего. Их удерживали в съемной квартире в течение двух суток, применяя насилие. Затем похищенных перевезли их во Владивосток. Они работали на предпринимателя до февраля 2022 года. Суд приговорил виновного к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его соучастников осудили ранее на три и тринадцать лет в колонии особого режима.