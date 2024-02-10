Что произошло в Хабаровском крае к утру 10 февраля

В Хабаровске приговорили к наказанию жителя Приморского края за организацию похищения трех человек. Суд признал 31-летнего обвиняемого виновным по статье УК РФ о похищении двух и более лиц. В декабре 2021 года по указанию руководителя компании, занимающейся грузоперевозками, двое соучастников преступления в городском парке культуры и отдыха «Динамо» похитили местного жителя, избив его. Та же судьба постигла двоих знакомых потерпевшего, которые оказались свидетелями произошедшего. Их удерживали в съемной квартире в течение двух суток, применяя насилие. Затем похищенных перевезли их во Владивосток. Они работали на предпринимателя до февраля 2022 года. Суд приговорил виновного к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его соучастников осудили ранее на три и тринадцать лет в колонии особого режима.
Утром 9 февраля в Хабаровске на улице Льва Толстого произошло ДТП. Водитель Nissan, двигаясь со стороны улицы Пушкина, решил повернуть направо. Однако не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем Toyota. Машину бросило в сторону, и она влетела в торговый павильон. В результате пострадала женщина 1973 года рождения, находившаяся в павильоне. Ее доставили в медицинское учреждение для обследования.
Авиакомпания «Аврора» начала продажу билетов на летние рейсы из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре на 2024 год. Рейсы будут выполняться ежедневно с 31 марта по 26 октября 2024 года. В период повышенного спроса количество рейсов в неделю увеличится до 11. На этом маршруте используется самолет DHC-8. Стоимость билета в одну сторону составляет 9,358 тысячи рублей.