Как повлияет на землян крупная вспышка на Солнце

«Следует заметить, что одновременно со вспышкой уровня X более слабая вспышка (предположительно уровня M), произошла точно в центре солнечного диска. Это ввело в заблуждение мировые центры данных, на некоторых из которых до сих пор размещена противоречивая информация, в какой именно области произошел мощный взрыв. Корректной является информация о расположении вспышки на краю, а не в центре», — сообщили ученые.