Трассу «Байкал» временно закроют из-за буровзрывных работ

Автомобильное движение на трассе Р-259 "Байкал будет ограничено 10 и 12 февраля с 8:30 до 9:30. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Иркутской области.
— Ограничения коснутся только участка с 35 км по 42 км. Там будут проводить буровзрывные работы, — говорят в ГИБДД.
В Госавтоинспекции просят с пониманием отнестись к временным ограничениям. Водителям рекомендуют заблаговременно планировать маршрут движения.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что на Байкале открыли ледовую переправу на остров Ольхон.