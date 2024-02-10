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Трассу «Байкал» временно закроют из-за буровзрывных работ

Движение ограничат 10 и 12 февраля.
Источник: Комсомольская правда

Автомобильное движение на трассе Р-259 "Байкал будет ограничено 10 и 12 февраля с 8:30 до 9:30. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Иркутской области.

— Ограничения коснутся только участка с 35 км по 42 км. Там будут проводить буровзрывные работы, — говорят в ГИБДД.

В Госавтоинспекции просят с пониманием отнестись к временным ограничениям. Водителям рекомендуют заблаговременно планировать маршрут движения.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что на Байкале открыли ледовую переправу на остров Ольхон.