Краевая больница им. Сергеева в Хабаровске ищет молодых специалистов

— Я с детства мечтала стать врачом, не рассматривала никогда для себя другие специальности, хотела помогать людям и быть рядом. За время обучения в университете я зарядилась мотивацией, посмотрела на стершее поколение своих коллег. У меня уже прошла практика в отделении гинекологии, в хирургии. После окончания университета я планирую остаться в Хабаровске, но с направлением ординатуры пока не определилась. Здорово, что молодым специалистам выплачивают дополнительные денежные средства и помогают с жильем на этапе становления карьеры врача. Многие мои одногруппники берут целевое направление, потому что это гарантия того, что тебя ждут на новом месте работы, — поделилась студентка пятого курса лечебного факультета Дарья Антонова.