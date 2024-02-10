Краевая больница им. Сергеева в Хабаровске ищет молодых специалистов

Крупнейшая в Хабаровском крае больница ККБ им. Сергеева нуждается в молодых кадрах по ряду крайне востребованных направлений. Об этом заявил главный врач учреждения Андрей Субботин на состоявшейся накануне встрече со студентами лечебного факультета Дальневосточного государственного медицинского университета, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Проекту «Здравоохранение» сегодня уделяется много внимания и на уровне нашего Президента Владимира Владимировича Путина, и на уровне Губернатора Михаила Владимировича Дегтярева. Перед нами стоит одна из главных задач — работа с кадрами, медицинским университетом. Значение нацпроекта сегодня переоценить невозможно. Чтобы появились довольные пациенты, нам нужно работоспособное и эффективное первичное звено. Сегодня финансируются кадровые программы «Земский доктор/фельдшер», ведется обеспечение жильем, улучшается материально-техническая база. Работа со специалистами самая тяжёлая и самая ответственная, — рассказал главный врач Краевой клинической больницы им. Сергеева Андрей Субботин.
— Я с детства мечтала стать врачом, не рассматривала никогда для себя другие специальности, хотела помогать людям и быть рядом. За время обучения в университете я зарядилась мотивацией, посмотрела на стершее поколение своих коллег. У меня уже прошла практика в отделении гинекологии, в хирургии. После окончания университета я планирую остаться в Хабаровске, но с направлением ординатуры пока не определилась. Здорово, что молодым специалистам выплачивают дополнительные денежные средства и помогают с жильем на этапе становления карьеры врача. Многие мои одногруппники берут целевое направление, потому что это гарантия того, что тебя ждут на новом месте работы, — поделилась студентка пятого курса лечебного факультета Дарья Антонова.
Об эффективности реализации национального проекта «Здравоохранение» говорит увеличение объема оказания медицинской помощи. За 2023 год объем высокотехнологичной помощи по Хабаровскому краю вырос на 30%. В Краевой больнице имени Сергеева за прошлый год через приёмно-диагностическое отделение прошло 64 тысячи человек. Ежедневно врачи больницы делают до 90 операций.