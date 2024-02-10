Дубленка на миллион: хабаровчанка лишилась более 1 млн рублей через сайт объявлений

В полицию за помощью обратилась жительница краевого центра. Женщина разместила в сети Интернет на торговой площадке объявление о продаже своей дубленки, после чего с ней связался якобы потенциальный покупатель, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
Собеседник рассказал, что находится в другом городе и желает приобрести вещь. Злоумышленник убедил женщину перейти по ссылке и заполнить реквизиты своей банковской карты, а после сообщить код в смс-сообщении. Поверив услышанной информации, хабаровчанка выполнила все указания. В результате было обнаружено, что мошенники получили доступ к мобильному приложению банка женщины и похитили со счетов более 1 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.