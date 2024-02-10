Город засыпает, просыпаются дрифтеры: ночные гонки на улицах Владивостока закончились плачевно

Вот и в этот раз горе-дрифтер ушел в неуправляемый занос. По данным аварийных коммисаров, водитель Nissan Cedric начал резкий поворот налево, не заняв соответствующее положение, врезался в Toyota Cresta. Итог — две разбитые машины, порченное настроение и судя по всему, разбирательство с полицией. Учитывая, что оба авто не самого свежего года выпуска, детали для восстановления придется еще поискать на разборках. Выезжавший на оформление ДТП аварийный комиссар отметил, что у виновника аварии не только нет страховки, но и водительского удостоверения.