Город засыпает, просыпаются дрифтеры: ночные гонки на улицах Владивостока закончились плачевно

Очередные любители скорости и управляемых заносов поплатились за гонки на улицах города своими авто. Точнее, серьезными повреждениями машин. Как уверяют очевидцы, именно попытка дрифта привела к аварии на Океанском проспекте, 138, во Владивостоке.
Под мостом на Некрасовской часто собирается молодежь, в основном те, кто любит «дать угла» или просто устроить скоростные заезды. Однако в отличие от профессиональных спортсменов с лицензией, которые катаются на специально отведенных площадках, хотя не скроем, в городе таких мало, уличные гонщики же подвергают опасности себя и окружающих. Поэтому нередко подобные прокаты заканчиваются авариями.
Вот и в этот раз горе-дрифтер ушел в неуправляемый занос. По данным аварийных коммисаров, водитель Nissan Cedric начал резкий поворот налево, не заняв соответствующее положение, врезался в Toyota Cresta. Итог — две разбитые машины, порченное настроение и судя по всему, разбирательство с полицией. Учитывая, что оба авто не самого свежего года выпуска, детали для восстановления придется еще поискать на разборках. Выезжавший на оформление ДТП аварийный комиссар отметил, что у виновника аварии не только нет страховки, но и водительского удостоверения.