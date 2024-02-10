Хабаровские студенты познакомились с Краевой клинической больницей

«Проекту “Здравоохранение” сегодня уделяется много внимания и на уровне федерального правительства, и на уровне губернатора Михаила Дегтярева. Перед нами стоит одна из главных задач — работа с кадрами, медицинским университетом. Значение нацпроекта сегодня переоценить невозможно. Чтобы появились довольные пациенты, нам нужно работоспособное и эффективное первичное звено. Сегодня финансируются кадровые программы “Земский доктор/фельдшер”, ведется обеспечение жильем, улучшается материально-техническая база. Работа со специалистами — это самая тяжелая и самая ответственная работа. Мы хотим посмотреть детям в глаза, зажечь их, чтобы они к нам пришли и самое главное — чтобы они никуда не уезжали», — рассказал главный врач.