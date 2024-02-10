Хабаровские студенты познакомились с Краевой клинической больницей

Накануне главный врач Краевой клинической больницы имени профессора С. И. Сергеева Андрей Субботин провел встречу со студентами, обучающимися в Дальневосточном государственном медицинском университете. Цель встречи — это рассказать ребятам, как работает медицинское учреждение и как реализуется в нем национальный проект «Здравоохранение».
Всего на встречу пришло более 200 студентов. Всем было интересно узнать еще о возможностях работы в одной из крупнейших больниц Хабаровска. Как отметил Андрей Субботин, перед учреждением стоит задача — работать с молодыми кадрами и университетом.
«Проекту “Здравоохранение” сегодня уделяется много внимания и на уровне федерального правительства, и на уровне губернатора Михаила Дегтярева. Перед нами стоит одна из главных задач — работа с кадрами, медицинским университетом. Значение нацпроекта сегодня переоценить невозможно. Чтобы появились довольные пациенты, нам нужно работоспособное и эффективное первичное звено. Сегодня финансируются кадровые программы “Земский доктор/фельдшер”, ведется обеспечение жильем, улучшается материально-техническая база. Работа со специалистами — это самая тяжелая и самая ответственная работа. Мы хотим посмотреть детям в глаза, зажечь их, чтобы они к нам пришли и самое главное — чтобы они никуда не уезжали», — рассказал главный врач.
В медицинском учреждении вовсю развивают материально-техническую базу, и новые врачи требуются уже даже в срочном порядке. Необходимы рентгенологи, рентгенэндоваскулярные хирурги, анестезиологи-реаниматологи и так далее. Поэтому встречи со студентами необходимы, чтобы они выбрали желаемое направление и пришли в больницу сначала на стажировку, а потом на постоянную работу.
Отметим, что в Краевой больнице за прошлый год через приемно-диагностическое отделение прошло 64 тысячи человек. Ежедневно врачи больницы делают до 90 операций.