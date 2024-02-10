Молодых ученых Хабаровска поздравили в ТОГУ

Ректор, открывая заседания, сказал, что в настоящее время в России реализуется проект 10-летия науки и технологий, у которого несколько целей, и первая из них — это привлечение молодежи в сферу научных исследований и разработок. В связи с этим действует целый комплекс мер и мероприятий. Всего Юрий Марфин выделил три блока.