Молодых ученых Хабаровска поздравили в ТОГУ

В День российской науки, 8 февраля, молодые ученые, студенты и аспиранты Тихоокеанского государственного университета получили возможность, в ходе торжественного заседания, лично пообщаться с ректором вуза Юрием Марфиным. Главной темой собрания стало поддержка студенческой и молодежной науки.
Ректор, открывая заседания, сказал, что в настоящее время в России реализуется проект 10-летия науки и технологий, у которого несколько целей, и первая из них — это привлечение молодежи в сферу научных исследований и разработок. В связи с этим действует целый комплекс мер и мероприятий. Всего Юрий Марфин выделил три блока.
Первый — это стипендиальные программы, как федеральные, так и краевые, и даже на уровне мэра города. Есть и локальные, например, стипендия имени Михаила Павловича Даниловского — первого ректора Тихоокеанского государственного университета.
Вторая мера — это возможность войти в состав научного коллектива получателей грантов.
«“Наверное самым серьезным грантовым фондом на сегодня является Российский научный фонд, который реализует целый ряд отдельных программ, отдельных грантовых конкурсов президентской программы для молодых учёных. Это конкурсы для отдельных исследователей до 33 лет и конкурсы для научных коллективов, возглавляемых молодыми учёными до 35 лет, а также другие грантовые конкурсы и программы”, — добавил Юрий Марфин.
В конце встречи молодые ученые обсудили с ректором путь студента в науку в Тихоокеанском государственном университете. В настоящее время вуз предлагает целый ряд возможностей для юных ученых. Среди них — это возможность войти в состав студенческого конструкторского бюро, студенческого научного общества или совета молодых ученых, попробовать свои силы в тренингах предпринимательских компетенций или пройти акселерационную программу, получать повышенную государственную академическую ступенью за успехи, в том числе в научной деятельности.