Хоккеисты «Байкал-Энергии» победили «СКА-Нефтяник» на домашнем льду

Хоккеисты ХК «Байкал-Энергия» из Иркутска обыграли «СКА-Нефтяник» из Хабаровска в рамках домашнего матча чемпионата России (12+). Встреча, которая состоялась накануне, 9 февраля, завершилась со счетом 6:4 в пользу иркутян. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт федерации хоккея с мячом России.
Евгений Воронков признан лучшим игроком матча в составе «Байкал-Энергии» по версии Вячеслава Швецова. Сейчас «Байкал-Энергия» по-прежнему находится на пятом месте турнирной таблицы. Следующий матч «Байкал-Энергии» с командой «Водник» из Архангельска состоится 12 февраля.