Новый год по китайскому календарю отмечается сегодня в мире

Восточная традиция связывать каждый Новый год с тем или иным зодиакальным животным в последние годы все больше укрепляется и в Беларуси и России: печатаются календари, изготавливаются елочные игрушки с символом нового года, его изображение можно увидеть и на подарках к Новому году.