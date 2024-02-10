Новый год по китайскому календарю отмечается сегодня в мире

МИНСК, 10 фев — Sputnik. В субботу, 10 февраля, в Китае и других станах Азии отмечают наступление Нового года. По восточному летоисчислению наступает 4721 год.
Хотя Китай официально перешел на григорианскую систему исчисления времени, основанную на циклическом обращении Земли вокруг Солнца, лунный календарь по-прежнему играет большую роль в жизни китайцев: по нему до сих пор отмечают многие традиционные праздники, включая Новый год, а некоторые люди рассчитывают по нему дни рождения и возраст.
Помимо собственно Китая новый год по лунному календарю отмечают и в других странах Азии: Индонезии, Сингапуре, Таиланде, Брунее, Вьетнаме, Малайзии и на Филиппинах, а также в Северной и Южной Корее.
Восточная традиция связывать каждый Новый год с тем или иным зодиакальным животным в последние годы все больше укрепляется и в Беларуси и России: печатаются календари, изготавливаются елочные игрушки с символом нового года, его изображение можно увидеть и на подарках к Новому году.
В этом году Москва впервые масштабно празднует Новый год по восточному календарю: первый тематический фестиваль проходит с 9 по 18 февраля. Он также знаменует 75-летие дипломатических связей России и Китая. Главные места празднования -Камергерский переулок, Тверская площадь, Тверской бульвар и Новый Арбат, где организованы различные шоу, ярмарка китайской еды, мастер-классы и другое.
Многочисленная китайская община выходцев из Гонконга, Юго-Восточной Азии и живет в Великобритании. Так что в городах туманного Альбиона можно наблюдать те же атрибуты и церемонии, что и в Китае. В Лондоне крупнейшие мероприятия Весеннего фестиваля проходят на Трафальгарской площади, Лестер-сквер и в китайском квартале — Чайна-тауне.
С размахом китайский Новый год отмечают в США, где начитывается более 1,9 миллиона азиатов. Китайские кварталы Сан-Франциско, Чикаго и других городов украшают к празднику, а в штате Нью-Йорк в 2024 году китайский Новый год будут отмечать в школах: уроки в день праздника уже отменили.