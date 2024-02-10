В Новосибирскую область в феврале придёт похолодание до −33 градусов

В разговоре с изданием «РБК Новосибирск» Кичанова пояснила, что в регионе ожидаются колебания температуры воздуха ночью от −13−18 градусов до −22−27 градусов, местами до −33 градусов. В дневное время — от −11−16 градусов до −15−22 градусов по Цельсию.
Помимо этого, в Новосибирской области ожидается порывистый ветер, скорость которого будет достигать 19 метров в секунду. Начиная с 11 февраля в регионе ожидается похолодание, и ветер будет стихать — порывы будут умеренные.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске на выходных ожидаются плюсовая температура и порывистый ветер.