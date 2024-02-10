В Новосибирскую область в феврале придёт похолодание до −33 градусов

В разговоре с изданием «РБК Новосибирск» Кичанова пояснила, что в регионе ожидаются колебания температуры воздуха ночью от −13−18 градусов до −22−27 градусов, местами до −33 градусов. В дневное время — от −11−16 градусов до −15−22 градусов по Цельсию.